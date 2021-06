Euro 2020, Flamini: «La Francia non è una sorpresa, Italia in semifinale»

L’ex calciatore francese Mathieu Flamini ha parlato delle qualità mostrate dalla Francia nell’esordio contro la Germania

Mathieu Flamini, ex centrocampista del Milan e della Nazionale francese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di ciò che ha fatto vedere la Francia nell’esordio a Euro 2020 contro la Germania.

FRANCIA – «Sappiamo tutti che la Francia ha molta qualità. Ho visto un centrocampo molto forte ma anche in attacco Mbappé e Benzema hanno tanta qualità. Non è una sorpresa. La Francia ha tutte le possibilità per vincere l’Europeo, anche perché giocano con grande fiducia. L’1-0 non rispecchia l’andamento della partita, perché la Francia poteva vincere anche 3-0».

ITALIA – «L’Italia ha una squadra molto solida con un portiere forte e con una difesa esperta. Anche il centrocampo gioca con fiducia e in attacco Immobile e Insigne possono fare gol a tutti. Penso che possa arrivare almeno in semifinale».