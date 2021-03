Euro 2020: la FIGC pronta a lanciare un’app per portare i tifosi allo stadio

La FIGC sta per lanciare un app per riportare i tifosi allo stadio in vista di Euro 2020. Sarà comunque necessario adottare dentro lo stadio le misure di distanziamento sociale

La FIGC sta per lanciare un app per riportare i tifosi allo stadio in vista di Euro 2020. Si dovrebbe chiamare Mitiga e potrebbe essere presentata nel corso di questa settimana. Lo segnala Repubblica.

L’app registrerà tamponi e vaccini dei possessori dei biglietti e darà il via libera a 20-25 mila spettatori all’Olimpico. Sarà comunque necessario adottare dentro lo stadio le misure di distanziamento sociale e l’uso della mascherina: difficilmente il riempimento dell’Olimpico potrà andare oltre il 30 o al massimo il 50% della capienza.

Entro il 7 aprile la FIGC deve comunicare alla UEFA la propria disponibilità ad aprire parzialmente lo stadio designato, nel caso dell’Italia lo stadio Olimpico.