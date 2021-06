Tegola per la Scozia a Euro2020: la selezione scozzese perde il centrocampista Billy Gilmour risultato positivo al Covid-19

Arriva una brutta notizia per la Scozia in vista del match contro la Croazia, in programma domani alle ore 21.00 ad Hampden Park di Glasgow. Il ct scozzese Steve Clarke dovrà fare a meno di Billy Gilmour, risultato positivo al Covid-19.