Euro 2020: la UEFA apre un procedimento contro la Federazione inglese

Dopo quasi un mese dalla finale di Euro 2020 a Wembley, la UEFA apre un procedimento disciplinare: i dettagli

La UEFA comunica di aver aperto un procedimento disciplinare ai danni della Federazione inglese per i disordini in occasione della finale di Euro 2020.

«A seguito di un’indagine condotta da un Ispettore di Etica e Disciplina Uefa sugli eventi che hanno coinvolto i tifosi avvenuti all’interno e intorno allo stadio durante la finale di UEFA EURO 2020 tra le Nazionali di Italia e Inghilterra, giocata l’11 luglio allo stadio di Wembley, Londra, è stato aperto un procedimento disciplinare contro la Federcalcio inglese per una potenziale violazione dell’Articolo 16(2)(h) del Regolamento Disciplinare Uefa per mancanza di ordine o disciplina da parte dei suoi tifosi. Ulteriori informazioni in merito saranno rese disponibili a tempo debito»,