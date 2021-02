Euro 2021 in Inghilterra? La vaccinazione di massa sarà decisiva

L’Europeo dell’estate 2021, pensato come itinerante, potrebbe tenersi nella sola Inghilterra: ecco il motivo della possibile scelta

Gli Europei che si sarebbero dovuto tenere lo scorso giugno sono stati poi rinviati all’estate 2021 a causa dell’emergenza Coronavirus. Ad oggi non sembrano esserci dubbi sulla disputa del torneo.

Come riportato dal Sunday Times la manifestazione inzialmente pensata come itinerante (e con lo start programmato a Roma) potrebbe tenersi nella sola Inghilterra per lo stato avanzato delle vaccinazioni. I dati riportano di una popolazione inglese vaccinata per il 30% e non è da escludere che a giugno tutti avranno ricevuto la loro dose aprendo anche ai tifosi negli stadi.