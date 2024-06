Euro 2024, scritto un grande RECORD dopo Georgia Repubblica Ceca. Ecco di cosa si tratta

Dopo Georgia Repubblica Ceca Alexanders Kolinko è stato quasi raggiunto da Mamardashvili in termini di PARATE EFFETTUATE

Altro giro, altro record per quanto riguarda gli Europei. Goal? Assist? No, bensì parate effettuate in queste prime giornate di Euro 2024.

Solo Alexanders Kolinko (12 vs Olanda a EURO 2004) ha registrato più parate rispetto a Giorgi Mamardashvili (11 vs Repubblica Ceca) in un Campionato Europeo – da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (1980).