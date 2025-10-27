Euro 2032, Italia a rischio? La Federcalcio russa si inserisce per provare a soffiare la candidatura: questa la provocazione di Alexander Dyukov

Euro 2032, Italia a rischio? Il presidente della Federcalcio russa, Alexander Dyukov, offre Mosca come alternativa per l’organizzazione del torneo

«La Russia è pronta a ospitare Euro 2032 al posto dell’Italia»: è questa la provocazione lanciata dal presidente della Federcalcio russa, Alexander Dyukov, al sito russo Sport.ru. La dichiarazione arriva dopo le difficoltà sollevate riguardo alla possibilità che l’Italia perda il diritto di ospitare il torneo a causa dei problemi con gli stadi.

Dyukov ha risposto seccamente a una domanda sulla situazione, dichiarando che Mosca è pronta ad assumere il ruolo di paese ospitante, qualora l’Italia non riuscisse a rispettare i requisiti necessari per l’organizzazione del torneo. L’Uefa, infatti, ha approvato solo una delle 10 sedi proposte dall’Italia, sollevando dubbi sul rispetto delle tempistiche e delle condizioni richieste.

Possibile assegnazione alla Turchia

Secondo il sito russo, l’intero torneo potrebbe essere assegnato alla Turchia, che sarebbe co-organizzatrice con l’Italia, nel caso in cui il paese italiano non rispetti gli standard richiesti. La situazione resta incerta, ma la proposta della Russia aggiunge ulteriore tensione alla vicenda.