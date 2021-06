Euro2020, i giocatori della Spagna si vaccinano: il comunicato

I giocatori della Spagna convocati per Euro2020 si sono vaccinati questa mattina in vista della gara di debutto nel torneo

I giocatori della Spagna convocati per Euro2020 hanno ricevuto il vaccino. Come riferito dalla RFEF, la Federcalcio spagnola, i calciatori convocati per l’Europeo stamattina hanno ricevuto la somministrazione completa di vaccino anti-Covid.

«I calciatori convocati per Euro 2020 che si trovano nella Ciudad del Fútbol questo venerdì hanno ricevuto o completato il loro programma completo di vaccinazione contro il Covid-19. Una dozzina di operatori sanitari, con i gradi di tenente, capitano e colonnello, supportati da una mezza dozzina di ufficiali in uniforme – un tenente, due brigate e tre caporali dell’esercito – si sono recati questo venerdì mattina a Las Rozas per amministrare le strade. calciatori secondo l’iniziativa di collaborazione tra la RFEF e il governo spagnolo.

L’Unità di sicurezza dell’Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla di Madrid è stata incaricata di eseguire questa azione per consentire alla Spagna di giocare l’Eurocup che inizia oggi con tutte le garanzie di sicurezza e di farlo in piena parità con le altre squadre partecipanti.

Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato giovedì scorso, la Federcalcio spagnola ha ringraziato il governo spagnolo per aver risposto alla sua richiesta di consentire ai giocatori che rappresenteranno il nostro Paese nella fase finale di farlo con la loro salute e la piena sicurezza».