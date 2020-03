Euro2020: tutte le leghe unite per rinviarlo. Ecco i due scenari

Tutte le leghe dei rispettivi campionati sono concordi nel rinviare l’Europeo 2020: ci sono due scenari chiari all’orizzonte

Tutti uniti contro l’Europeo2020. Questa, estremizzando, l’immagine che si presenterà domani alla riunione della UEFA. Leghe, federazioni, club e calciatori andranno compatti alla video-riunione di domani con l’Uefa per proporre uno spostamento dell’Europeo a giugno 2021 (oppure a fine 2020, meno probabile). Salvando così campionati e coppe in corso e i cui fatturati andrebbero per aria in caso di sospensione o annullamento. Come spiega la Gazzetta dello Sport ci sono due scenari chiari.