Europa League, la Roma perde anche Santon: ecco il motivo

Europa League, la Roma perde anche Santon in vista del Moenchengladbach: ecco il motivo del forfait dell’esterno

Piove sul bagnato in casa Roma. Durante l’allenamento di rifinitura in vista del match di domani sera contro il Borussia Moenchengladbach in Europa League, infatti, non si è visto in gruppo Santon.

Under e Mkhitaryan hanno lavorato a parte, out per la sfida europea così come – con ogni probabilità – per quella di domenica col Milan, mentre il terzino si è allenato a parte a causa di un attacco febbrile.