Europa League: le prime qualificate dai playoff

I risultati dei playoff di Europa League: ecco chi si è qualificato tra le squadre che sono scese in campo alle 18.45

Non si è giocata solo Rennes-Milan: alle 18.45 sono scese in campo altre 6 squadre per contendersi un posto alla prossima fase dell’Europa League. Agli ottavi, con i rossoneri, passa il Benfica, mentre invece Qarabag-Braga e Friburgo-Lens andranno a giocarsela ai tempi supplementari. Di seguito i risultati

Friburgo-Lens 1-2 – complessivo 1-2 (28′ Costa, 45’+2′ Wahi, 67′, 90’+2′ Sallai)

Rennes-Milan 3-2 – complessivo 3-5 (11′, 54′ rig., 68′ rig. Bourigeaud, 22′ Jovic, 58′ Leao)

Tolosa-Benfica 0-0 – complessivo 1-2

Qarabag-Braga 0-2 – complessivo 4-4 (70′ Fernandes, 83′ Djalç)