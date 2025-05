Europa League: Bilbao senza i Williams, lo United non può sbagliare; gli Spurs non si fidano del Bodo/Glimt

Europa League, Manchester United e Tottenham devono difendere le vittorie dell’andata; Bilbao in crisi infortuni, il Bodo si affida al fattore campo

Le semifinali di Europa League vedono le due squadre inglesi in vantaggio, ma con dinamiche molto diverse tra di loro. Il Manchester United, come riportato da la Gazzetta dello Sport, ha fatto un passo importante verso la finale, vincendo 3-0 in casa dell’Athletic Bilbao, grazie a una grande prestazione di Casemiro e Bruno Fernandes. Tuttavia, i baschi arrivano a Old Trafford senza tre giocatori fondamentali, i fratelli Williams e Oihan Sancet, che rappresentano il cuore della manovra offensiva. Nonostante la gravità delle assenze e il pesante svantaggio, l’Athletic non può essere considerata battuta, anche se la missione sembra impossibile. Lo United, purtroppo per i baschi, non ha mai smesso di alimentare le proprie speranze in Europa, e la crisi che affligge il club in Premier League non influisce sul suo cammino internazionale. Gli inglesi sono imbattuti nella competizione e punteranno a consolidare questo dominio.

Diverso il discorso per il Tottenham, che arriva a Bodo con un vantaggio di 3-1 dall’andata, ma non può permettersi di sottovalutare la trasferta, anche per il fattore campo avversario, che è stato decisivo in negativo per la Lazio. Il Bodo ha un ottimo record in casa, con sei vittorie su sette partite europee, e cercherà di sfruttare ogni minima occasione. Il Tottenham, però, è in difficoltà, soprattutto a causa degli infortuni che hanno decimato la squadra: James Maddison è stato costretto a chiudere la stagione in anticipo, e anche il capitano Son non sarà presente. Nonostante le difficoltà, il tecnico Ange Postecoglou e il portiere Guglielmo Vicario hanno ribadito che il gruppo dovrà unirsi per raggiungere l’obiettivo finale, consapevoli che la vittoria in Europa League sarebbe un’ancora di salvezza per un’annata altrimenti disastrosa in Premier League. Ma la strada non sarà facile: il Bodo è un avversario temibile, e ogni errore potrebbe compromettere il sogno europeo degli Spurs.