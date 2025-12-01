European Golden Girl 2025, oggi la celebrazione: dominio britannico con Agyemang e Williamson. Schatzer la vincitrice italiana

European Golden Girl 2025, oggi la celebrazione: dominio britannico in Europa con Agyemang e Williamson. Schatzer la vincitrice italiana

È una notte di celebrazioni a Torino per l’edizione 2025 dell’European Golden Boy. Nella versione femminile, il Golden Girl, come riporta Tuttosport, il calcio europeo incorona il suo “trio delle meraviglie“, in un’annata fortemente marchiata dal dominio britannico, ma con una luminosa conferma per i colori azzurri.

L’Inghilterra monopolizza i premi internazionali principali. Il titolo di Absolute Best Female, destinato alla miglior calciatrice Under 21 d’Europa, è stato assegnato a Michelle Agyemang. La classe 2006, di proprietà dell’Arsenal e attualmente in prestito al Brighton, succede nell’albo d’oro a talenti come Linda Caicedo e Vicky Lopez. Agyemang è stata protagonista assoluta con la sua Nazionale, segnando il gol decisivo al 96′ che ha eliminato l’Italia nella semifinale dell’Europeo, torneo poi vinto proprio dalle inglesi.

Accanto alla giovane promessa, il Board delle Leggende ha scelto Leah Williamson come Golden Player Woman (miglior Over 21). Difensore e capitana dell’Inghilterra, Williamson ha vissuto una stagione straordinaria, sollevando a maggio la Women’s Champions League con l’Arsenal e, due mesi dopo, guidando la sua nazionale alla conquista dell’Europeo. Una leader nata che ora punta al Mondiale 2027 per completare una bacheca già leggendaria.

L’Italia festeggia grazie a Eva Schatzer, eletta Best Italian Golden Girl. La ventenne centrocampista altoatesina della Juventus è stata consacrata come un punto fermo della squadra bianconera, vincendo il campionato e guadagnandosi la convocazione in Nazionale per l’Europeo. Tuttosport ne esalta la determinazione, la freddezza nella gestione della palla e una visione di gioco da veterana. Dopo aver iniziato la nuova Champions League con un gol spettacolare su punizione, Schatzer riceve stasera il primo, importante riconoscimento di una carriera in rapida ascesa.