Europei di calcio, ecco i tifosi allo stadio

Il presidente della Fifa lo aveva detto chiaramente in un’intervista rilasciata poco tempo fa: il calcio non può stare senza tifosi, e dunque avrebbe fatto di tutto per far disputare il campionato europeo di calcio con il pubblico al seguito.

Apprendiamo che il governo italiano ha dato l’apertura alla presenza di tifosi per il match inaugurale di Euro 2021 che si disputerà l’11 Giugno all’Olimpico di Roma, e che vedrà gli azzurri di Mancini impegnati contro la Turchia.

Ovviamente è ancora da stabilire quanti saranno i tifosi a cui sarà garantito l’accesso allo stadio e in base a quali regole, ma per il momento da quanto filtra pare che a vedere l’evento dal vivo saranno ottomila tifosi.

Un segnale importante dunque quello che lancia l’Italia, dopo che si era esposto il premier inglese Boris Johnson, che aveva proposto addirittura la possibilità di disputare l’intera competizione in Inghilterra, visti gli ottimi risultati ottenuti con le vaccinazioni.

Da vedere ora quale sarà la posizione delle altre nazioni che ospiteranno l’europeo, anche se si va verso una progressiva apertura a capienza ridotta, di circa il 20-30% del totale.

Negli scorsi giorni si è disputata la finale di Carabao Cup tra Manchester City e Tottenham aperta al pubblico. Per l’occasione, l’impianto designato è stato Wembley e si è consentito l’accesso a 8000 tifosi nel match vinto poi dai citizens. Sicuramente un ottimo test in vista di Euro 2021.

Al momento si prevede, come dall’inizio, che Euro 2021 sarà un campionato europeo itinerante che verrà disputato in 12 città diverse, con l’Italia inserita nel gruppo A assieme a Turchia, Galles e Svizzera.

Dando un’occhiata ai principali siti scommesse con quote maggiorate, le squadre favorite per la vittoria finale di Euro 2020 sono Belgio e Francia, seguite a poca distanza da Inghilterra e Spagna. L’Italia è leggermente più staccata e partirà quindi come outsider, tuttavia molti indicano gli azzurri di Mancini come la possibile sorpresa di questi europei. Ora la parola al campo, con l’Italia che affronterà nel suo gruppo la già citata Turchia, la Svizzera e il Galles.