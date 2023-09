Eurorivali Lazio: il Celtic vince con un uomo in meno

Il Celtic, che affronterà la Lazio nel prossimo turno di Champions League, ha vinto con agevolezza contro il Livingston per 3-0, confermandosi in testa al campionato scozzese.

A battling & professional performance from ten-man Celts to claim all three points! 💪#LIVCEL | #cinchPrem | #COYBIG🍀 pic.twitter.com/DRTxeaCMx5

