Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Liverpool: queste le parole del tecnico dell’Everton

«Io e Klopp siamo molto amici, è sempre bello stare insieme. Non abbiamo mai tanto tempo per parlare ma quando riusciamo è sempre divertente. Klopp è una persona fantastica, mi dà sempre tanta energia e nutro molto rispetto per lui».