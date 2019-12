Everton, Ancelotti vince ancora: superato 1-2 il Newcastle

Carlo Ancelotti ha vinto anche la sua seconda partita sulla panchina dell’Everton: superato per 1-2 il Newcastle

Secondo successo consecutivo per Carlo Ancelotti sulla panchina dell’Everton. L’ex tecnico del Napoli ha vinto in casa del Newcastle grazie ad una doppietta di Dominic Calvert-Lewin (lo stesso giocatore che regalò il successo contro il Burnley nel Boxing Day).

Con questo successo i Toffees salgono a 25 punti in classifica e, in attesa che si completi il turno, conquistano la decima posizione in classifica.