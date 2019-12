Everton, Calvert-Lewin innamorato di Ancelotti: «E’ un allenatore fantastico»

La seconda vittoria consecutiva di Ancelotti all’Everton è firmata Calvert-Lewin: «Per me è la migliore esperienza possibile»

Piovono complimenti per Carlo Ancelotti dopo il suo arrivo all’Everton. Grane estimatore dell’ex tecnico del Napoli è Dominic Calvert-Lewin, decisivo sia al Boxing Day contro il Burnley sia oggi contro il Newcastle. Le sue parole.

«E’ un allenatore fantastico che ha lavorato con grandi campioni e per me che sono giovane è la migliore esperienza possibile. Devo solo essere come una spugna e apprendere tutto»