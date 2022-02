Everton, il timore di Richarlison: «Se il Liverpool vince la Champions, ci prenderanno in giro»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’attaccante dell’Everton Richarlison si è detto preoccupato per l’ipotetica vittoria della Champions da parte del Liverpool

Richarlison, attaccante del Brasile e dell’Everton, in una intervista a TNT Sports ha svelato di essere preoccupato per una ipotetica vittoria della Champions League da parte del Liverpool.

LE PAROLE – «Se parliamo delle squadre qui dell’Inghilterra, preferirei che il Liverpool non vincesse la Champions League. Perché che ci piaccia o no, loro sono i nostri rivali. Non vogliamo che loro vincano. Perché ci saranno per noi tutti i tipi di battute. I tifosi del Liverpool si rivolgerebbero sui social media a noi per prenderci in giro. Quindi, se dovessi scegliere, preferirei che il Liverpool non vincesse».