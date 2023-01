Everton, in tre per la panchina: Bielsa in vantaggio. Ma occhio al figlio di Ancelotti

In tre in corsa per la panchina dell’Everton: Marcelo Bielsa in vantaggio sulla concorrenza, ma c’è anche il figlio di Ancelotti

Come riferito dal Daily Mail, Marcelo Bielsa è volato in Inghilterra per incontrare i dirigenti dell’Everton per trattare il suo possibile passaggio alla panchina dei blu di Liverpool.

L’alternativa principale è Davide Ancelotti, figlio del tecnico del Real, che conosce già l’ambiente avendolo vissuto da vicino durante l’avventura di suo padre ai Toffees. Resta in corsa anche Sean Dyche.