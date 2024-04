Everton Liverpool: orario, dove vederla e probabili formazioni

Al Goodison Park in campo la sfida di Premier League tra Everton e Liverpool: orario, dove vederla e le probabili formazioni

Al Goodison Park in campo la sfida di Premier League tra Everton e Liverpool, recupero della 29ª giornata di Campionato. Un derby molto sentito e in cui ci saranno in palio punti pesantissimi. Da una parte per la salvezza ed evitare il rischio retrocessione in Championship. Dall’altra, per i Reds, c’è la possibilità di restare in corsa per lo scudetto. Andiamo a scoprire tutto le info sulla partita tra due delle favorite per la vittoria del campionato inglese: dove vederla, l’orario e le ultimissime sulle probabili formazioni.

Le probabili formazioni

Everton (4-4-1-1): Pickford; Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Harrison, Gueye, Gomes, McNeil; Doucouré; Calvert-Lewin. All. Dyche.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Quansah, Robertson; Elliot, Endo, Gravenberch; Diaz, Gakpo, Salah. All. Klopp.

Everton-Liverpool: orario e dove vederla

Everton-Liverpool è in programma mercoledì 24 aprile alle ore 21.00 al Goodison Park di Londra. In Italia sarà visibile su Sky Sport, al canale 201 e in 4k sul canale 213. Visibile anche in streaming sulla piattaforma Now TV e Sky Go.