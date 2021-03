Everton, Olsen vuole andare via dopo la rapina subita: torna alla Roma?

Olsen è stato vittima di una rapina nella sua casa di Altrincham: il portiere ora vuole lasciare l’Everton. Ha un contratto con la Roma fino al 2023

Brutta disavventura per Robin Olsen nella sua esperienza all’Everton. Il portiere, di proprietà della Roma e anche ex Cagliari, ha subito una rapina nella sua casa di Altrincham in cui sono stati minacciati anche i suoi familiari.

Il Daily Mail riporta come l’Everton si sia subito mosso per trovare un’altra sistemazione a Olsen ma il portiere vorrebbe lasciare: ha un contratto conla Roma fino al 2023 ma non è da escludere un suo ritorno in Svezia.