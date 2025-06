Everton Roma, il 9 agosto l’amichevole per l’inaugurazione dell’Hill Dickson Stadium: il nuovo stadio degli inglesi!

Il prossimo 9 agosto 2025 sarà una data storica per il calcio inglese e internazionale: si giocherà infatti l’amichevole di prestigio Everton–Roma, occasione scelta dal club inglese per inaugurare ufficialmente il suo nuovo impianto, il Hill Dickinson Stadium.

Situato nella zona di Bramley-Moore Dock a Vauxhall, il nuovo stadio dell’Everton ospiterà i Toffees a partire dalla stagione 2025-2026, segnando l’addio allo storico Goodison Park. Con una capacità ufficiale di 52.769 posti, il Hill Dickinson Stadium rappresenta uno dei progetti più ambiziosi del calcio britannico degli ultimi anni. La leggera riduzione rispetto alla capacità iniziale di 52.888 spettatori è frutto di una revisione post-costruzione, che ha tenuto conto di esigenze legate alla sicurezza, ai media e alla visibilità televisiva.

L’amichevole Everton-Roma non sarà solo una sfida tra due club legati dalla proprietà della famiglia Friedkin, ma anche un evento celebrativo. Infatti, come annunciato dal club di Liverpool, ci sarà anche una partita delle leggende, che vedrà scendere in campo grandi ex delle due squadre.

Tra le glorie della Roma è già confermata la presenza di Vincent Candela, protagonista dello Scudetto 2001. Per l’Everton, invece, l’icona scelta è Phil Jagielka, storico difensore e capitano del club per oltre un decennio. Un’occasione unica per i tifosi di celebrare il presente e il passato in uno scenario completamente nuovo per il calcio inglese.

Questa amichevole rappresenta uno degli appuntamenti di punta del calendario estivo della Roma, che continua a prepararsi con test di alto livello in vista della stagione 2025-26. Per l’Everton, invece, sarà l’inizio di una nuova era, nel segno della modernità e del rinnovamento infrastrutturale.