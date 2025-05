Evra lancia un messaggio alla Juve: «Figure come me o Del Piero dovrebbero entrare in società»

Evra non ha dubbi: il futuro societario della Juventus passa dal ritorno di due figure fondamentali, tra cui la sua e quella di Del Piero

Patrice Evra lancia un messaggio forte e chiaro alla Juve. Presente a Monaco per assistere al GP di Formula 1, l’ex terzino bianconero si è autocandidato per tornare da Madama insieme ad Alessandro Del Piero, questa volta con un ruolo in società. Ecco le parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport.

PAROLE – «Del Piero come allenatore della Juve? Alex è un simbolo, una persona perbene. I fan pensano che figure come lui e me dovrebbero rientrare nella società. Abbiamo la passione giusta».