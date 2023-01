Evra scatenato in macchina con la maglia del Manchester United: prende in giro il City cantando gli Oasis

Patrice Evra, ex terzino del Manchester United, ha pubblicato un video sul proprio account Instagram

Patrice Evra, ex terzino del Manchester United, ha pubblicato un video sul proprio account Instagram in cui prende in giro il Manchester City dopo il derby perso contro il Red Devils.

Nel video, si vede l’ex giocatore francese che canta una versione personalissima di “Don’t look back in anger” uno dei singoli più famosi degli Oasis.