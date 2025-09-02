Fabbian spiega: «Umiltà per conquistare la Nazionale. Su Italiano penso che...» - Calcio News 24

Fabbian si racconta in azzurro: «Umiltà e voglia di crescere, così vivo questa convocazione»

Al secondo giorno di raduno della Nazionale a Coverciano, in vista delle qualificazioni ai Mondiali del 2026 contro Estonia (5 settembre) e Israele (8 settembre), a prendere la parola in conferenza stampa è stato Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna e alla sua prima convocazione con la maglia dell’Italia maggiore. Un’esperienza che il giovane classe 2003 sta vivendo con grande serenità, determinazione e spirito di sacrificio.

«L’umiltà è la cosa che voglio far emergere sempre – ha esordito Fabbian –. È un valore fondamentale per migliorare, dentro e fuori dal campo. Giocare per la Nazionale è un onore enorme. Ho già indossato l’azzurro con le giovanili, ma essere qui è qualcosa di diverso, è speciale.»

Parlando del tema dei giovani in Italia, Fabbian ha risposto con lucidità: «Non credo che in Italia manchino i giovani talenti. Servirebbe forse più coraggio nel dare loro continuità e nel lasciarli sbagliare. Solo così si può crescere davvero.»

Accanto al calcio, Fabbian porta avanti anche un percorso universitario in economia: «Studio online, penso sia importante prepararsi anche per il dopo-carriera. Il calcio è bellissimo, ma non dura per sempre. Ho scelto un ambito che mi interessa, e lo porto avanti compatibilmente con gli impegni.»

Il giovane centrocampista ha poi parlato dell’influenza di Vincenzo Italiano nella sua crescita: «Mi sta aiutando tantissimo. Lavoriamo molto, mi dà consigli continui. In campo cerco sempre di fare quello che mi chiede. Anche in Nazionale mi metto completamente a disposizione.»

Sul suo sogno di debuttare in azzurro, Fabbian risponde con la maturità che lo contraddistingue: «Spero di avere l’opportunità, ma sono tranquillo. Siamo un gruppo giovane e affiatato, ognuno di noi è qui per dare il massimo. Io ce la metterò tutta.»

Alla domanda su a chi si ispiri, Fabbian risponde: «In questo gruppo ci sono tanti campioni. Il mio obiettivo è apprendere da ciascuno, osservare e imparare. Mi godo ogni momento.»

Cresciuto senza vedere l’Italia al Mondiale, Fabbian è ora protagonista nella corsa per riportare gli Azzurri al torneo: «È sempre stato un dispiacere non vedere l’Italia al Mondiale. Ora tocca a noi fare il massimo per cambiare la storia.»