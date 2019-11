Fabian Ruiz al centro del Napoli ma le big spagnole lo tentano

Le big della Spagna sono innamorate di Fabian Ruiz, che però partirà solo alle condizioni di De Laurentiis in estate

Fabian Ruiz è tornato a Castelvolturno portando alla squadra un’ondata di buon umore, figlia del primo gol segnato con la maglia della Spagna contro la Romania. Il centrocampista è al centro del Napoli e al centro del progetto di Ancelotti, il quale gli ha fatto ricoprire tutti i ruoli della mediana.

Tuttavia, secondo La Gazzetta dello Sport, il matrimonio con il Napoli potrebbe non durare a lungo. I media iberici non riescono a spiegarsi come un simile gioiello di casa non giochi in Liga. Si invoca un’immediata trattativa di Real e Barcellona ma al di là delle lusinghe al ragazzo, per prenderlo dall’Italia dovranno accettare le condizioni di De Laurentiis, visto che il contratto scadrà nel 2023 e non prevede clausola di rescissione.