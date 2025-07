Fabian Ruiz boom, da escluso al trionfo: il mea culpa di Luis Enrique e l'interesse dei top club. In Premier League lo vuole assolutamente questa squadra - Calcio News 24

Fabian Ruiz e la sua rinascita al Mondiale per Club, quale sarà il suo futuro? La situazione

Una rivincita presa senza rancore, ma con la classe che lo contraddistingue in campo. Fabian Ruiz, dopo essere stato clamorosamente escluso da Luis Enrique per il Mondiale 2022 in Qatar, si è ripreso tutto con gli interessi, diventando un pilastro insostituibile sia per il suo allenatore al Paris Saint-Germain che per la Spagna. Lo stesso Luis Enrique ha poi ammesso l’errore, in un “mea culpa” pubblico: «Non averlo portato al Mondiale è stato un mio errore e me ne assumo la responsabilità. È uno dei miei migliori centrocampisti».

Una dichiarazione che certifica la centralità ritrovata dal giocatore andaluso, reduce da una stagione trionfale. Dopo aver conquistato tutto in Francia – Ligue 1, Coppa di Francia e anche la Champions League –, le sue prestazioni, fatte di intelligenza tattica, inserimenti e qualità nel palleggio, lo hanno consacrato come uno dei centrocampisti più completi e decisivi d’Europa.

Un vero maratoneta del campo, con 58 presenze stagionali, 6 gol e 11 assist. E anche al Mondiale per Club sta ritagliandosi un ruolo da protagonista, in un centrocampo dove tutto funziona alla meraviglia. Tanto nella prova d’esordio – il 4-0 sull’Atletico Madrd -, quanto nel poker rifilato all’Inter Miami, l’ex Napoli si è distinto per partecipazione al gioco e intelligenza del gioco, le sue cifre distintive. Le sue performance non sono passate inosservate. Come riportano diverse fonti francesi, sul giocatore si sono mossi diversi top club. L’interesse più concreto arriva dall’Arabia Saudita, con l’Al-Nassr in prima fila, e dalla Premier League, dove il Manchester United lo segue con attenzione. Nonostante le lusinghe, il PSG considera Fabian Ruiz un elemento essenziale e non ha intenzione di cederlo. L’idea del club è anzi quella di blindarlo, prolungando il suo contratto in scadenza nel 2027 per continuare a costruire il futuro sul suo talento e sulla perfetta intesa con Vitinha e João Neves.