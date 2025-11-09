Fabiani a Dazn prima di Inter Lazio: «La Lazio non può arrivare da nessuna parte? Io penso c’è stato un avvio di campionato difficile»

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l’Inter, soffermandosi sul lavoro di Sarri

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter Lazio, uno dei big match più attesi della dodicesima giornata di Serie A, Angelo Fabiani, direttore sportivo biancoceleste, ha analizzato ai microfoni di DAZN il momento della squadra e il lavoro di Maurizio Sarri, elogiando la coesione del gruppo in un periodo complicato sul piano fisico.

SU SARRI E LE ASPETTATIVE – «La Lazio non può arrivare da nessuna parte? Io penso che Sarri sia un fuoriclasse dentro e fuori, è giusto non creare aspettative per non caricare i ragazzi eccessivamente. Quello che ha detto ci sta tutto e va bene così».

SUGLI INFORTUNI E LA REAZIONE DEL GRUPPO – «Oggettivamente c’è stato un avvio di campionato difficile, Sarri non ha mai lavorato con tutti gli effettivi ma c’è stata una grande forza da parte di tutti, anche delle seconde linee che hanno dimostrato forza, carattere e fatto gruppo. Questa squadra ha sbagliato solo la partita a Como, nei derby la sconfitta non ci stava, come col Sassuolo».