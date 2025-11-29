Ultime Notizie
Fabiani nel pre partita di Milan Lazio: «Durante la sosta abbiamo avuto modo di incontrarci. La volontà è di non cedere pezzi pregiati. Sul Flaminio dico che…»
Fabiani nel pre partita di Milan Lazio ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco cosa ha detto su mercato, cessioni e la situazione dello stadio Flaminio
A pochi minuti dalla sfida delle 20.45 a San Siro, Milan Lazio, valida per la tredicesima giornata di Serie A, Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio ha parlato ai microfoni di Sky Sport per analizzare la partita. Le sue parole
INCONTRO PER IL MERCATO- «Durante la sosta abbiamo avuto modo di incontrarci con presidente e mister. Abbiamo aperto un programma per far crescere questa squadra nei ruoli previsti».
CESSIONI – «Se si parla di ricostruire, costruzione non si può mandare via chi è centrale. Ma nel calcio il denaro conta. La volontà è di non cedere pezzi pregiati».
