Fabregas esalta il Como: «Noi siamo diversi, la forza è questa. L’obiettivo per il futuro…»

Le parole di Cesc Fabregas, allenatore del Como, sulla stagione della squadra lombarda Serie A. Tutti i dettagli in merito

Cesc Fabregas ha lasciato un messaggio ai tifosi ai canali ufficiali del Como.

COMUNICATO – «Abbiamo una visione e questo è solo l’inizio. Dobbiamo continuare a svilupparci nel modo giusto, con la stessa mentalità, la stessa ambizione, la stessa unità e soprattutto la stessa umiltà! Grazie Lariani per esserci sempre stati, a tutti i costi. Avete dimostrato cosa significa davvero sostenere. Noi siamo diversi, ed è proprio questa la nostra forza. Ora chiudiamo questa stagione nel miglior modo possibile e puntiamo il più in alto possibile. Per la città, per il club, per voi….».