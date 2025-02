Fabregas: «Non mi è piaciuto come abbiamo iniziato la partita; i nuovi devono adattarsi in fretta»

Le parole di Cesc Fabregas, tecnico del Como, dopo la sconfitta subita dai lariani in trasferta contro il Bologna

Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del Como contro il Bologna. Di seguito le sue parole.

SCONFITTA – «No, non abbiamo fatto una partita bellissima. Non abbiamo iniziato bene, non abbiamo fatto niente di quello fatto in settimana. Non mi è piaciuto come abbiamo iniziato la partita. Non abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Una sera la perdono…».

SFIDE CONTRO LE BIG – «Prima la Roma, poi l’Inter e adesso arriva la Roma, la Juventus, il Napoli. 15-16 partite contro le squadre della classifica alta ma è quello che è, lo dobbiamo gestire. I nuovi devono adattarsi velocemente per quello che vogliamo fare».

DIFFICILE INSERIRE I NUOVI – «Sì, può essere, ma questa è la scelta della società. Un anno fa eravamo 7 in Serie B, ora si deve alzare la qualità della squadra. Io faccio l’allenatore, faccio quello che devo fare e il resto lo lascio a chi tocca».

COSA FA LA DIFFERENZA PER SALVARSI – «Un po’ di tutto. Penso l’abbia detto la partita, il risultato è molto importante per creare basi negli anni. L’obiettivo è la salvezza. Ma abbiamo bisogno di creare una struttura e giocando con la personalità del secondo tempo. Non con quella del primo, ma dobbiamo alzare il livello se no sarà più difficile».

TROFEO MAESTRELLI CON LUI E MESSI NEL 2002 – «No, sapevo che avessimo giocato un torneino in Italia. Non mi piace andare tanto indietro, mi piace guardare il presente. Quanto fatto l’ha portato via il vento».