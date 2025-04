Fabregas: «Abbiamo fatto un partitone contro un grande Torino; gol annullato a Ricci? Mi sembra ci sia il doppio tocco»

Le parole di Cesc Fabregas, tecnico del Como, dopo la vittoria ottenuta dai lariani in casa contro il Torino

Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Como contro il Torino. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – «Abbiamo fatto un partitone in tutte le fasi di gioco, contro una grande squadra come il Torino. La nostra è stata una partita complicata. Abbiamo saputo gestire gli episodi molto bene, con un avversario che fa un gioco molto diretto».

GOL ANNULLATO AL TORINO – «La mia sensazione era che ci fosse stato un doppio tocco perché è scivolato e la palla ha preso una traiettoria strana, era successo in passato a Terry e poi ad Alvarez. Sicuramente è stato sfortunato, fa male non pareggiare una partita così però per noi è una vittoria in più che ci aiuta a raggiungere il nostro obiettivo».

C’É LA SUA MANO NELLA SCELTA DEI CALCIATORI – «Non voglio essere egoista, io dico il sì finale. Abbiamo un processo importante di scouting e stiamo alzando il livello. Un anno e mezzo fa era difficile pensare di avere una struttura come questa. Abbiamo fatto una crescita incredibile, imparando dagli errori commessi: portiamo dei giocatori con la mia idea per farli crescere. Sappiamo che con i giovani si può anche sbagliare, sta a me avere pazienza e farli crescere per capire quello che fanno. Non vogliamo dei robot. Abbiamo il nostro modo e per il momento sta funzionando bene».

MIGLIORARE – «Alcune cose sì, ma stiamo parlando del Torino che è una squadra forte. Il nostro primo tempo è stato fortissimo, con idee e coraggio. Poi ovviamente adesso non siamo in grado di fare una partita nella quale il Torino non tira mai in porta. Magari tra due o tre anni potrà succedere».