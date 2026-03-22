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Fabregas a Dazn: «Oggi sarà una partita diversa e vi spiego perché. Diao titolare al posto di Baturina? Ecco il motivo»

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Published

3 ore ago

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Fabregas Inter Como 1

L’allenatore del Como, Cesc Fabregas, ha voluto dire la sua prima dell’inizio del match di campionato contro il Pisa: le sue parole

Tra le partite di oggi c’è Como Pisa. Nel corso del prepartita, il tecnico dei lariani, Cesc Fabregas, ha presentato così l’incontro valevole per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

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PERCHE’ QUESTA E’ UNA PARTITA DIVERSA DALLE ALTRE? – «Penso che è una partita diversa nel modo in cui gioca il Pisa. Abbiamo giocato contro squadre che ti vengono a pressare alto a uomo, il Pisa è una squadra che aspetta un po’ di più in blocco basso, allora devi attaccare in maniera diversa. Una squadra che non molla mai e che, anche se non ha tanti punti, rende sempre la vita difficile. Non perdono mai partite per 4 o 5 a 0, anche la scorsa settimana hanno fatto una grande prestazione in 10 uomini».

DIAO PREFERITO A BATURINA – «Ci sono 3-4 giocatori che erano un po’ in difficoltà fisica. Uno di loro era Baturina, insieme a Valle e Ramon. Adesso loro vanno in nazionale, sono cose che non possiamo controllare. Preferisco allora non rischiare con nessuno, abbiamo gente che sta giocando molto bene. Vediamo così se possiamo vincere».

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