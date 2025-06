Fabregas Inter, sarà decisivo l’incontro di giovedì! Il Como è fermo nella sua decisione, adesso la palla passa al tecnico spagnolo

Dopo i primi colloqui avvenuti in serata, la trattativa tra Cesc Fabregas e l’Inter resta aperta, ma ancora lontana dalla conclusione. Il Como, club attuale del tecnico spagnolo, mantiene una posizione ferma e non ha ancora dato il via libera all’operazione, rendendo incerta la possibile svolta. Lo riporta Fabrizio Romano su X.

L’Inter, che vede in Fabregas un profilo ideale per il futuro della squadra e per sostituire Simone Inzaghi, attende con interesse il prossimo incontro, previsto per giovedì, quando le parti si riuniranno per prendere una decisione definitiva. Il nodo principale resta il consenso del Como, che al momento non sembra intenzionato a lasciar partire il proprio allenatore.

Ora tutto dipende da Fabregas, chiamato a un ruolo chiave nelle negoziazioni. Il tecnico spagnolo dovrà valutare la situazione e decidere il prossimo passo della sua carriera. Giovedì potrebbe essere la giornata della svolta.