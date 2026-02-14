Connect with us
Fabregas prima di Como Fiorentina: «Kuhn sta trovando continuità. Nico Paz? È più forte di me e vi spiego perché»

Fabregas

L’allenatore del Como, Cesc Fabregas, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match di campionato contro la Fiorentina

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita di Como Fiorentina, Cesc Fabregas ha parlato così.

KUHN TITOLARE – «Kuhn ha perso terreno perché si è infortunato e gli è mancata continuità, la caviglia a volte gli faceva male: a volte si allenava e a volte no. Anche quando era pronto per entrare poi aveva problemi. Ora sta trovando continuità in allenamento, ha segnato contro il Torino e ha giocato bene contro la Fiorentina in Coppa Italia, alla nostra all’altezza. È un momento importante per lui perché deve dare qualcosa di positivo, ora merita un’opportunità».

IL PARAGONE TRA ME E NICO PAZ? – «Non voglio essere umile, Nico Paz è più forte di me per potenza, modo di calciare. Ho risposto sinceramente. Poi magari se parliamo di altro rispondo diversamente, ma per le caratteristiche di cui mi hanno chiesto penso che sia giusto dargli valori più alti».

