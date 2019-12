Fabris: «Un gesto per il reparto pediatrico di Sassuolo, in nome di Squinzi»

Fabris, il segretario generale del Sassuolo parla dell’iniziativa portata avanti: «Acquistato un macchinario per il reparto di pediatria»

Andrea Fabris, segretario generale del Sassuolo, è intervenuto con le sue parole a margine della visita al reparto pediatrico dell’Ospedale di Sassuolo. Ecco le dichiarazioni:

«Abbiamo finalizzato un progetto che abbiamo presentato internamente alcuni giorni fa, legato a una donazione che la società ha voluto fare al reparto di pediatria. In un’annata che per noi è stata particolare abbiamo pensato di non investire soldi in regali, ma abbiamo voluto finalizzare quella che era una disponibilità per acquistare un macchinario per il reparto di pediatria».