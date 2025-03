Fagioli Fiorentina, primo gol dell’ex Juve con i viola: il VIDEO della rete contro il Panathinaikos

Fagioli Fiorentina, primo gol dell’ex centrocampista Juve con i viola: il VIDEO della rete contro il Panathinaikos in Conference League

Si sta giocando in questo momento la sfida di Conference League tra Panathinaikos e Fiorentina, valevole per l’andata degli ottavi di finale della competizione. Dopo un inizio shock dei viola, la squadra di Palladino ha rimesso in piedi il match e ha pareggiato i conti grazie alla rete di Nicolò Fagioli. Si tratta della prima rete con la maglia viola per l’ex centrocampista della Juventus. Fagioli è il 18esimo calciatore della viola ad andare in gol quest’anno tenendo conto di tutte le competizioni.