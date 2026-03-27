Fagioli sincero: «Non mi aspettavo la convocazione, chi è in Nazionale lo merita! C’è solo da tifare Italia, con la Bosnia…»

Il centrocampista della Fiorentina, Nicolò Fagioli, ha risposto così in merito alla sua esclusione dai convocati di Gattuso per l’Italia

Intervistato da Sky Sport, il centrocampista della Fiorentina, Nicolò Fagioli ha ammesso di non esser rimasto sorpreso per l’esclusione dai convocati dell’Italia del ct Rino Gattuso per i playoff Mondiali.

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SULLA MANCATA CONVOCAZIONE CON L’ITALIA – «Non mi aspettavo di essere chiamato sinceramente, penso che chi è stato chiamato se lo sia meritato. Se fossi stato io e non un altro di loro ci sarebbe stata la stessa polemica. C’è solo da tifare per la finale in Bosnia. Sappiamo tutti che giocatore è Dzeko, servirà fare particolarmente attenzione».

KEAN – «È fenomenale, quest’anno magari ha fatto un po’ più di fatica rispetto alla stagione scorsa, perché in Italia quando un giocatore ha un’annata importante, l’anno successivo viene studiato molto di più. Per lui questa stagione era sicuramente più difficile, inoltre alcuni infortuni hanno limitato la sua condizione fisica e quindi non era al massimo durante le partite. Però piano piano ci darà una mano a uscire da queste situazioni. È un giocatore fortissimo, lo sta dimostrando anche in Nazionale»