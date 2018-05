Il fallo su Salah rischia di cambiare un’intera finale di Champions League: Sergio Ramos è nel mirino dei social dopo quanto accaduto in Real Madrid-Liverpool

Real Madrid-Liverpool farà discutere a prescindere dal risultato finale. Il motivo? Il fallo su Salah da parte di Sergio Ramos. Alla mezz’ora lo spagnolo si è conteso un pallone con l’egiziano, lo ha preso per il braccio destro e lo ha portato a terra. Non si sa se il gesto di Ramos o la caduta al suolo da parte di Salah abbiano causato l’infortunio, ma l’ex della Roma ha preso una bella botta e non ce l’ha fatta a rimanere in campo. Al trentesimo minuto Jurgen Klopp lo ha chiamato fuori e Salah è uscito in lacrime.

Il fallo ha lasciato tanto sgomento tra i tifosi del Liverpool, che sui social stanno letteralmente riempiendo di offese il giocatore iberico. Salah è l’uomo più in forma per i Reds e arriva a questa finale con un bottino di gol da far impallidire quasi tutto il mondo. Il fallo di Ramos lo ha messo fuori uso dopo mezz’ora nella sua prima finale di Champions in carriera. Su Twitter stanno fioccando gli insulti sia dai tifosi del Liverpool sia dagli appassionati di calcio in generale, del gesto di Ramos si discuterà molto, intanto ecco il video.