Il controverso inizio del Fantacalcio in questo 2025: poche partite, pochi goal, tanti pareggi e ovviamente la speranza che si possa cambiare rotta

Evviva! Buon anno a tutti! Abbiamo iniziato come meglio non si poteva!Con sei squadre che non hanno giocato . Con tre pareggi senza reti.

Con ventitre ammonizioni e tre espulsioni.Con Karamoh. Con Tchaouna.Insomma, è chiaro: questo 2025 per il fantacalcio sarà un anno speciale. Auguri…