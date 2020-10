Farias: «Voglio portare lo Spezia alla salvezza»

Diego Farias, attaccante dello Spezia, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match pareggiato contro la Fiorentina

«Oggi è andata bene e sono molto felice, l’anno scorso non è stata una stagione fortunata per me ma adesso sono motivato e ho come obiettivo quello di portare questa squadra alla salvezza. Il mister ci chiede spirito di sacrificio, pressing e determinazione: siamo una squadra giovane, abbiamo avuto un avvio ad handicap ma poi siamo venuti fuori prendendo in mano la partita, sfiorando anche la vittoria. Vogliamo far vedere a tutti chi siamo, dobbiamo giocare con coraggio perché lo Spezia può stare in questa categoria».