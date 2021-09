Zorya Luhansk, Favorov: «Impazienti per la battaglia con la Roma»

Denis Favorov, difensore dello Zorya Luhansk, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Roma: le sue dichiarazioni

«Come atleta sogni per tutta la vita e lavori per giocare partite di questo livello, perché questa è una competizione di prim’ordine e una grande avversaria. Vogliamo metterci alla prova e giocare nel miglior modo possibile. Roma? Una squadra così forte e un allenatore di alto livello, tutti conoscono il loro gioco. Siamo tutti impazienti di questa battaglia in modo da poter mostrare le nostre qualità professionali sfidando un’avversaria così interessante e forte».