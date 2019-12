Lucien Favre ha commentato in conferenza stampa il bellissimo gol di Cristiano Ronaldo contro la Sampdoria

Il bellissimo gol di Cristiano Ronaldo contro la Sampdoria ha valicato i confini italici raggiungendo la Germania. Il tecnico del Borussia Dortmund, Lucien Favre, ha commentato così il gol del portoghese.

«Lui è davvero molto molto forte. Ronaldo è uno che resta in campo dopo la fine di ogni allenamento, per sviluppare la forza muscolare. Non è un caso se è così forte a 34 anni»