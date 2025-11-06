 Fazzini nel pre partita: «Il mister ha tanto entusiasmo»
Connect with us

Fiorentina News

Fazzini nel pre partita di Mainz Fiornentina: «Il mister ha tanto entusiasmo, abbiamo detto le cose che non andavano. Oggi grande opportunità per me»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Fazzini Fiorentina

Fazzini nel pre partita di Mainz Fiornentina ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le parole chiave per la sfida sono entusiasmo, unità e voglia di riscatto

A pochi minuti dall’inizio del match di Conference League contro il Mainz, il centrocampista della Fiorentina, Jacopo Fazzini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport per raccontare le sensazioni del gruppo dopo l’arrivo di Daniele Galloppa in panchina. Il giovane viola ha trasmesso ottimismo e determinazione, spiegando come la squadra voglia reagire subito dopo le ultime difficoltà in campionato.

SUL LAVORO DI GALLOPPA«Il mister ha tanto entusiasmo. Abbiamo avuto poco tempo per preparare la partita, ma è stato subito positivo. Ci ha dato tanta serenità, vogliamo dimostrare in campo e dominare la partita».

SULL’UMORE DEL GRUPPO«Ci siamo parlati, abbiamo detto le cose che non andavano. Vogliamo vincere e da qui ripartire anche in campionato».

SULLA CONFERENCE LEAGUE COME OPPORTUNITÀ«Giocare in Europa è sempre stimolante, penso che sia una grande opportunità per me».

Related Topics:

Fiorentina News

Galloppa nel pre partita di Mainz Fiorentina: «Serve un’interpretazione da grande squadra. Abbiamo dormito poco e studiato tanto. Atmosfera bellissima»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

16 minuti ago

on

6 Novembre 2025

By

Immagine 2025 11 05 123849
Continue Reading

Fiorentina News

Mainz Fiorentina, due squadre accomunate dallo stesso percorso. Scontro diretto in Conference League per risollevare la testa dopo le delusioni nazionali

Avatar di Paolo Moramarco

Published

31 minuti ago

on

6 Novembre 2025

By

Mateta
Continue Reading