Fazzini nel pre partita di Mainz Fiornentina: «Il mister ha tanto entusiasmo, abbiamo detto le cose che non andavano. Oggi grande opportunità per me»

Fazzini nel pre partita di Mainz Fiornentina ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le parole chiave per la sfida sono entusiasmo, unità e voglia di riscatto

A pochi minuti dall’inizio del match di Conference League contro il Mainz, il centrocampista della Fiorentina, Jacopo Fazzini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport per raccontare le sensazioni del gruppo dopo l’arrivo di Daniele Galloppa in panchina. Il giovane viola ha trasmesso ottimismo e determinazione, spiegando come la squadra voglia reagire subito dopo le ultime difficoltà in campionato.

SUL LAVORO DI GALLOPPA – «Il mister ha tanto entusiasmo. Abbiamo avuto poco tempo per preparare la partita, ma è stato subito positivo. Ci ha dato tanta serenità, vogliamo dimostrare in campo e dominare la partita».

SULL’UMORE DEL GRUPPO – «Ci siamo parlati, abbiamo detto le cose che non andavano. Vogliamo vincere e da qui ripartire anche in campionato».

SULLA CONFERENCE LEAGUE COME OPPORTUNITÀ – «Giocare in Europa è sempre stimolante, penso che sia una grande opportunità per me».