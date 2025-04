Felipe Melo, retroscena su Buffon e il caso scommesse: «Non era l’unico. Quando avamo al cinema mi chiedeva questo»

Intervenuto a SportTv, Felipe Melo, ex centrocampista di Juventus, Inter e Fiorentina, tra le altre, ha rivelato uno scoop riguardanti Buffon e il caso scommesse che lo aveva riguardato.

DICHIARAZIONI – «So che sarà un tema controverso perché dirò una cosa che pochi sanno. Quando giocavo per la Juventus, alloggiavamo in un hotel a Torino che si trovava in un centro commerciale e aveva anche un cinema. Andavamo al cinema e Buffon scommetteva… Si sedeva davanti al computer, o aveva con sé il suo iPad, e scommetteva. E mi chiedeva: ‘Amico, che ne dici di questa partita qui in Serie C brasiliana?‘ Scommetteva e ha vinto molti soldi, ma poi ha anche perso molto. E non era solo lui, c’erano anche altri che me lo chiedevano».