Felipe Melo: «Inter, Scudetto vicino. Serie A fortunata ad avere CR7»

Felipe Melo si racconta e parla di Inter e Juventus, sue ex squadre in Serie A insieme alla Fiorentina: le parole del centrocampista

Felipe Melo si racconta ai microfoni di TMW. Le sue dichiarazioni.

INTER – «Lo Scudetto è vicino, ma non ancora vinto. Mister Conte allena una grandissimo squadra, piena di calciatori molto forti. Sono veramente fiero del percorso che l’Inter sta facendo in questa stagione. Sapete tutti che, nonostante il mio passato anche juventino, io faccio il tifo proprio per i nerazzurri. Sono e sarò sempre interista».

JUVE – «La Juve resta tra i 5-6 club più grandi al mondo, così come Inter e Milan. Non si può vincere sempre, i bianconeri vengono da nove anni di trionfi in Italia e sono pure arrivati in finale di Champions. Sono ancora fortissimi, purtroppo non hanno vinto in Europa, ma non possiamo certo dire che per questo siano finiti. Al termine del campionato e della stagione poi manca ancora tanto. Come si fa a criticare CR7? Cristiano e Messi sono i migliori calciatori che ho visto giocare in tutta la mia vita. Cristiano è storia, non si può mettere in discussione uno come lui. La Serie A è fortunata ad averlo, chi lo attacca dovrebbe sciacquarsi la bocca».