Felipe Melo ha alzato al cielo la Copa Libertadores con il suo Palmeiras. Ecco le sue parole al sito ufficiale della società.

«Ne è valsa la pena aver lasciato una vita di successo in Europa, un club come l’Inter, e ricominciare da zero in Brasile in un grande club come il Palmeiras. È stata una delle decisioni più giuste della mia vita. Abbiamo ancora molto da fare. E alla fine di tutto guarderò indietro e dirò che ne è valsa davvero la pena, grazie a Dio».