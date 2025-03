Fenerbahce, Mourinho: «Io non ho mai perso in Europa, siamo più forti dei Rangers. Per passare…»

Le parole di José Mourinho, allenatore del Fenerbahce, in vista della sfida di Europa League contro i Rangers. I dettagli

José Mourinho, allenatore del Fenerbahce, ha parlato in conferenza stampa in vista del ritorno degli ottavi di Europa League contro i Rangers.

MISSIONE RIMONTA – «Siamo in svantaggio, abbiamo perso la nostra prima partita. Ma non voglio pensare a nulla che possa danneggiare la nostra fiducia. Abbiamo ancora 90 minuti davanti. Negli ultimi 18 match la nostra squadra ha ottenuto buoni risultati. La squadra che ha giocato contro i Rangers la settimana scorsa non siamo noi».

ESPERIENZA IN EUROPA – «Ho giocato 200 partite in Europa, ma non ricordo di aver perso con due gol in casa. Come andrà il ritorno non lo so, ma se faremo il nostro lavoro domani, avremo una possibilità di passare il turno. A Istanbul abbiamo giocato una partita molto difficile, ma loro non sono una squadra così diversa da noi. Se commettiamo gli stessi errori, meritiamo di essere eliminati».

PARTITA – «Il Rangers ci aspetterà cercando il nostro errore per fare contropiede, non dobbiamo commettere errori contro una squadra del genere. Il risultato della prima partita non mi ha spezzato, non sono animato dal sentimento di ‘vendetta’. Penso che siamo migliori. Ora penso solo al Rangers, abbiamo ancora una possibilità».