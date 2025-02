Fenucci soddisfatto del suo Bologna: «Orgogliosi di quello che stiamo facendo. Tutto parte da Mihajlovic: ecco perché»

Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul momento attuale che stanno vivendo i rossoblu

LE PAROLE – «C’è la soddisfazione per il percorso fatto, siamo arrivati con Saputo che il club era in Serie B e ci siamo consolidati nel tempo in Serie A, ed è sempre difficile – le sue parole – Questo processo continuo di crescita, anche con qualche difficoltà risolta con l’arrivo di Mihajlovic, ha portato la squadra in lotta per l’Europa. In Champions League non è stato facile, abbiamo cambiato allenatore e modo di giocare e serviva tempo per adattarsi, ma Italiano è stato molto bravo a trovare una alchimia».